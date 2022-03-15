Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta haber alınamayan kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA ]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki İrfan Akıncı'dan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Akıncı'nın cansız bedenini buldu.
Akıncı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Kahramanmaraş Polis
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