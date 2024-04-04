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Türkiye
AA 04.04.2024 15:35

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 tutuklama

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 764 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi yönelik 1-31 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda,764 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 811 kilo 904 gram skank, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin, 1353 sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 4 av tüfeği ile 348 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 74'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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