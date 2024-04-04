Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi yönelik 1-31 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda,764 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 811 kilo 904 gram skank, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin, 1353 sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 4 av tüfeği ile 348 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 74'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.