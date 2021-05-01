Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 102 bin 600 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.
Paylaşımda "Uyuşturucuya geçit yok. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 3 farklı noktada gerçekleştirilen Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu kapsamında toplam 102 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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