1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde İstanbul'da törenlerin adresi Taksim Meydanıydı.Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle törenler sınırlı sayıda kişiyle yapıldı.

Sendikalar dışındaki bazı gruplar kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı’na çıkmak için toplandı.

Polis, Taksim Meydanı'na yürüyüşe geçen grupları uyardı.

İstanbul Valiliği, uyarılara aldırış etmeyen ve dağılmayan gruptan 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şahıslar hakkında adli işlem de başlatıldı.

İzmir'de izinsiz gösteri: 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'in farkı ilçelerinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etti, 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.