Bakanlıktan yapına açıklamaya göre, Hatay’da görevli kahraman hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.

Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.

Bakanlık ayrıca tünelin tespit edildiği yerin fotoğraflarını da paylaştı.

Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V74LZcJ4Fa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

Mehmetçik'in dikkati sayesinde Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik bir tünel tespit edilmiş, yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu yakalanmıştı.