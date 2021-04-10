Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı, sınırda 100 metrelik tünel tespit edildi
Mehmetçiğin dikkati sayesinde Hatay sınırında bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırda kahramanca ve fedakarca görev yapan "Hudut Kartalları", yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçiğin bölgede icra ettiği arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.
Tünelden 24 kişilik mülteci grubu çıktı
Mehmetçğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.
Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.
Tünel imha edildi
Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.
Hatay’daki Bükülmez Hudut Karakolunda görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.https://t.co/9qF4Bn3ayI pic.twitter.com/yjtdK24kuP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021