Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar teröristlere geçit vermiyor.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.