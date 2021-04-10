Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar teröristlere geçit vermiyor.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IEaZz5A3de— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021
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