Bakanlığın Twitter adresinden yapılan videolu paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/Ea3bYYh3Wv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.