Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan videolu paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021
#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/Ea3bYYh3Wv
Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.
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