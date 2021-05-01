İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını duyurmuştu.

Şu ana kadar muafiyet tanınan sektörlerde çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890.

178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.