Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-Devlet'ten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını duyurmuştu.
Şu ana kadar muafiyet tanınan sektörlerde çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890.
178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.
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