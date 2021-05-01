Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firarilere sahte pasaport temin eden 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütü hakkında çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 28 Nisan'da Fatih'te 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Iraklı A.J.M.M ile W.A.K'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize ve kimlik kartı ile bu belgelerin yapımında kullanılan 15 ülkeye ait mühür, kaşe ve resmi belgeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Düzensiz Göçmenler FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü
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