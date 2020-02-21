Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağında kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla 1 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Toplam 301 farklı operasyonda, 1 ton 102 Kilo esrar, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 adet Ecstasy ve 1 adet captogon Hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 415 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 93 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38 şüpheli adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca, 34 bin lira para ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, "Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Diyarbakır genelinde kapsamlı çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.