Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, örgütün kullandığı sığınak, mühimmat, diğer malzemeleri imha etmek amacıyla operasyon başlattı.

Tek operasyonda yakalanan en büyük miktar

Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanda düzenlenen operasyonda arazide 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök kenevir bitkisi, çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 530 kg esrar, kenevir bitkilerini sulamak için kullanılan su borusu ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı, kenevir bitkileri ise numune alındıktan sonra diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

İmha edilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar oldu.

1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber