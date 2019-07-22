Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine karşı art arda başarılı operasyonlara imza atıyor. Operasyonlarla PKK terör örgütü köşeye sıkıştırılırken, örgütün finans kaynağı da kurutuluyor.

6 ayda 12 bin 108 kişi tutuklandı

Her yıl operasyon sayısındaki artış, gözaltı ve tutuklu sayılarına da yansıyor.

Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında 59 bin 560 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 12 bin 108'i tutuklandı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden büyük başarı

Uyuşturucu operasyonlarının en çok yapıldığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Jandarma İç Güvenlik Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucuları uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kentte düzenlenen son 5 operasyonda ulaşılan 10 milyon 899 bin 778 Hint keneviri kökü, yerinde imha edildi.

Ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar

1. OPERASYON

25-27 Haziran'da düzenlenen operasyonda, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar ele geçirildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonda, 337 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevir bitkilerinden numune alınarak yerinde imha edildi.

2. OPERASYON

30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde de 63 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

3. OPERASYON

10-12 Temmuz'da yapılan operasyonda ise, 22 ayrı noktada toplam 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir bitkisi bulundu ve bunlar yerinde yok edildi.

4. OPERASYON

15-16 Temmuz'daki operasyonda 723 bin 860 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek yok edildi.

5. OPERASYON

20 Temmuz'da başlayan ve dün başarıyla tamamlanan operasyonda ise, 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi bulundu ve imha edildi.

Uyuşturucudan ölüm oranları dünya ortalamasının altında

Etkin ve kararlı mücadele sürerken, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımı azaldı, uyuşturucuya bağlı ölüm oranları dünya ortalamasının altına düştü.

2017'de 941 kişi, 2018'de 588 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetti. 2017-2018 yıllarında uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 37,5'lik düşüş yaşandı. Bu düşüş süreci, 2019 yılında da devam etti. Bu yılın ilk 5 ayında uyuşturucuya bağlı adli birimlerce henüz tespit edilen 49 ölüm olayı yaşandı.

UYUMA Projesi'ne büyük ilgi



"Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) Projesi'ne de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Andorid ve iOS telefonlara uygulamayı, 26 Eylül 2018 yılından bugüne kadar 148 bin 492 kişi indirdi. Uygulama kapsamında bugüne kadar bin 318 ihbarda bulunuldu.

Uyuşturucuya başlamanın altında hangi sebepler yatıyor?

Uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek, madde kullanımı sorunu ile daha güçlü ve etkin mücadele etmek için NARKOLOG projesi hayata geçirildi.



Proje kapsamında, Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) de görüşü alınarak, 64 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Anket, uyuşturucu suçundan işlem gören 6 bin 143 şüpheliye gönüllülük esasına göre uygulandı.

Başlama yaşı 18

NARKOLOG projesi kapsamında yapılan ankette, kullanıcıların yüzde 67,7’sinin anne-babası ile birlikte yaşadığı, yüzde 10’un anne-babasının ayrı olduğu, yüzde 18’inin ise anne ya da babasının öldüğü belirlenirken, uyuşturucu madde kullananların yüzde 44’ünün anne-baba arasında şiddet olmadığı, yüzde 44,6’sının ise ailesinden şiddet görmediği saptandı.

Ankette, uyuşturucuya başlama yaşının ortalama 18 olduğu belirlendi.

Kullanıcıların uyuşturucu madde kullanımına başlamadan önce tütün ve alkol kullandığı görüldü.

En çok "merak"la başlanıyor

Uyuşturucu maddeye başlama nedeni de araştırıldı. Katılımcılardan yüzde 33’ünün merak, yüzde 23’ünün arkadaş ısrarı, yüzde 14’ünün özenmeyle uyuşturucu kullanmaya başladığı belirlendi.

Kullanıcıların yüzde 31,4’ünün uyuşturucuyu ilk denediği yılda, yüzde 22,7’sinin 5 yıl sonra düzenli kullanmaya başladığı tespit edildi.

Ankette, bağımlıların uyuşturucu maddeyi arkadaş ve arkadaş çevresinden temin ettiği görüldü. Maddenin genel temininin yüzde 87’sinin ise sokak satıcılarından yapıldığı belirlendi.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği İl Jandarma Komutanlığı