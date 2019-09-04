Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı, kuzeyi zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Denizli 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 31°C
Parçalı bulutlu
Isparta 30°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 31°C
Parçalı bulutlu
Samsun 28°C
Parçalı bulutlu
Tokat 28°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C
Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra Ardahan ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Ardahan 20°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak
Erzurum 26°C
Parçalı bulutlu
Kars 24°C
Parçalı bulutlu
Malatya 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Van 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Mardin 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: TRT Haber