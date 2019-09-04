Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı, kuzeyi zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bursa 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Denizli 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya 30°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 31°C

Parçalı bulutlu

Isparta 30°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Sivas 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 31°C

Parçalı bulutlu

Samsun 28°C

Parçalı bulutlu

Tokat 28°C

Parçalı bulutlu

Trabzon 26°C

Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra Ardahan ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Ardahan 20°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak

Erzurum 26°C

Parçalı bulutlu

Kars 24°C

Parçalı bulutlu

Malatya 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Van 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Mardin 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 38°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: TRT Haber