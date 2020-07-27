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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 187 bronz sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Ergani ilçesinde bazı kişilerin tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve kullandıkları araçta Roma dönemine ait 187 bronz sikke bulundu.
Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Roma dönemi Diyarbakır bronz sikkeSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:46
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