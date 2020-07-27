Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19
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