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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeşilköy köyünde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Domaniç Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilköy'ün tamamında 9 Ağustos'a kadar giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına, Aşağı Dereyolu 1-2, Kocakır Mevkisi, Sütlük Deresi mevkisi, Fıranlar Yeşilköy Yol Ayrımı (Yassı Dere mevki) yollarının kapatılmasına karar verilmiştir."
Etiketler: Kütahya koronavirüs koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:41
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