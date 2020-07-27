Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla "yeni normal" olarak nitelenen dönemle birlikte ziyarete açılan ve ziyaretçilerin ilgisini tekrar çekmeye başlayan Salda Gölü'nde Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 kişiden oluşan bisikletli polis timi görevlendirildi.

Motosikletli ekipler de destek veriyor

İlçe merkezi yakınında yoğunluk oluşan Halk Plajı'nda haziran ayından itibaren hafta sonları görev yapan "Bisikletli Martı Timi" asayişi sağlayarak vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulunuyor. Bisikletli time motosikletli ekipler de destek veriyor.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından maske ve mesafe etiketiyle timin fotoğrafı da paylaşıldı.

Paylaşımda, "Biz daima buradayız. Desteğinizle, sevginizle, sizlerden aldığımız gücümüzle. Huzur ve güvenliğiniz için ilimizin cennet köşesi Salda Gölü'nde Bisikletli Martı Timlerimiz, motosikletli Yunus ve Şahinlerimizle görev başındayız" ifadeleri kullanıldı.

Tim, eylül ayının sonuna kadar bölgede görev yapacak.