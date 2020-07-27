Konya'nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi ve AFAD Konya İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında bölgedeki arazilerde çalışmalar sürüyor. Obrukların oluşabileceği alanlar tespit edilerek, vatandaşların önceden önlem alınması istenecek.

Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında ve 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, o anları şöyle anlattı:

"Tarlanın hortumları çıkmış. İki tane hortum çözülmüş. Hortumun izinden gidiyordum. 40 metre ileride mısırın içerisinde obruğun olduğunu gördüm. Aniden önüme çıktı. Şok geçirdim. İçerisine düşebilirdim. Buralarda sürekli bakım yaparız. Sürekli tarla içerisindeyiz. Ne zaman neyin geleceğini bilemiyoruz."