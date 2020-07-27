Haber Giriş: Kaynak: AA
Arkadaşlarıyla baraja giren çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Keles ilçesinde barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Kocayayla bölgesine M.A. gözetiminde pikniğe gelen S.Ü., M.Y., ikizler Ali ve Hüseyin Yavuz, serinlemek amacıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki baraja girdi.
Suya batarak kaybolan Hüseyin Yavuz için ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
45 kişi arama çalışmalarına katıldı
Jandarma asayiş yetkililerinin talebiyle Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), itfaiye, deniz polisi, Keles Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme timine bağlı toplam 45 kişi arama çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucu Hüseyin Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: Keles Emniyet Müdürlüğü boğulma vakası AFADSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:04
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