Olay, Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan'da meydana geldi.

Arkadaşının oltayla avladığı balon balığını yiyen 67 yaşındaki Mehmet Berk, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine, önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk, ardından Antalya'daki özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Burada tüm müdahaleleri yapılan Berk, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

"Balığı yedikten bir süre sonra fenalaştı"

Babasının ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Sedat Berk, şunları söyledi:

"Babam, kanser hastalığını yendikten sonra stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan'a yerleşti. Arkadaşı 'Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş. Babam da bunun üzerine balon balığından bir miktar tüketmiş. Yedikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Babamın kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti."

"Balon balığını kesinlikle yemesinler"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Eti tavuğa benziyor. 'Ben yiyorum. Bir şey olmuyor' gibi düşünceler çok yanlış. Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak" dedi.