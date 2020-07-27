Erzincan'da Veli Alma'nın idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Alma ile araçtaki Fatih Ağaçkaya, Mesut Zaylan ve Şükrü Çar, Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.