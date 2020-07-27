İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün doğu illerinden aldığı yabancı uyruklu kişileri kara yollarını kullanarak Avrupa'ya kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

61 kişi gözaltına alındı

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında suç örgütünün elebaşı M.B'nin de bulunduğu 61 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında sürdürülen takip sırasında düzenlenen 17 ara operasyonda da 30 kişi yakalandı ve 23 araca da el konuldu.