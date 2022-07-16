Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır’da su kanalına giren genç hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
İncesu köyü yakınlarındaki Gözdere sulama kanalına giren Mehmet Uğurlu, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.
Beraberindeki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gözdere kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Uğurlu'nun cansız bedenine ulaştı.
Uğurlu'nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır
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