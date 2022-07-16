Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüsü kendisini uyaran yayaların üzerine sürdü
Esenler'de kullandığı minibüsü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran kişilerin üzerine süren şoför hakkında "ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapıldı.
İstanbul Esenler'de trafik ışıklarında bekleyen Sedat A, aracıyla yaya geçidini kapattı.
Elif A. ile Nisa S., yayaların karşıya geçmesini engellediği gerekçesiyle şoför Sedat A.'yı uyardı. Bu kişilerle şoför arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla manevra yapan Sedat A., aracını yolun karşısına geçmek isteyen Elif A. ile Yağmur S.'nin üzerine sürdü.
Elif A., Nisa S. ve Yağmur S., polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Sedat A.'yı gözaltına aldı.
"Ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından hakkında işlem yapılan Sedat A., serbest bırakıldı.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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