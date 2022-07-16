Sivas'ın ünlü Ulaş Gölü, koruma altındaki tescilli göl, şu sıralar balık ölümleri ile gündemde.

Balıkçıların da uğrak yeri olan gölde, son günlerde onlarca ölü balığın kıyıya vurduğu gözlendi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Geçen sene gölümüz kurumuştu balık ölümleri ondan diyorduk. Balık ölümü yaşanmıştı geçen sene ama biz bu sene Tecer Irmağı'ndan sürekli su takviye ediyoruz hiç kesmedik gölümüzde su da var. Başka bir yerden buraya bağlanan kimyasal sularda yok. Atık sularımız buraya bağlanmıyor. Ama araştırıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Balıklardan analiz için numune alındı

Balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için Ulaş Belediyesi çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölden ve ölü balıklardan numune alarak analiz için laboratuvara gönderdi.

[Fotoğraf: İHA]