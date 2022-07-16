Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araçların farlarını çaldılar
İstanbul Eyüpsultan'da hırsızlar park halindeki araçların farlarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, 2 hırsızı yakaladı.
Eyüpsultan'da iki zanlı, park halindeki bir otomobile yaklaştı. Bir araçtan inen iki hırsız, aracın farlarını çıkarabilmek için çekmeye başladı.
Söktükleri farları araca yükleyen zanlılar, olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken ikinci olay Eyüpsultan Kemerburgaz Sezer Sokak'ta meydana geldi.
Eypsultan'da araçtan inen iki zanlı, park halindeki araçların bagajlarını açarak alabilecekleri bir şeyler aradı.
İki zanlı, otomobil ile bir aracın daha bagajını açarak çalacak bir şeyler aradı. Alacak bir şey bulamayan zanlılar oradan uzaklaşmaya çalışırken bir aracın bagaj kapağının açık kaldığı görüldü.
Olayların ardından, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu zanlılardan 2'si yakalandı.
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