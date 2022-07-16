Samsun'un Atakum ilçesinde 4 kişilik Yaşar ailesi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rüzgarın ve şiddetli dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan ailenin yardımına çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar yetişti.

Anne Bediha Yaşar kıyıda bulunan vatandaşların denizdekileri yönlendirmesiyle kıyıya getirildi. Baba ve bir çocuğu ise kendi imkanları kendisini kıyıya attı. Diğer çocukları Furkan Yaşar ise bir süre denizde arandı.

Cankurtaranlar tarafından denizde baygın halde bulunan Furkan Yaşar kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri aileyi hastaneye götürdü.

Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen 19 yaşındaki genç entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Anne ve baba ve diğer çocukların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.