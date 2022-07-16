Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 16 araç zarar gördü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.