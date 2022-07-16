Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Sancaktepe'de otopark yangını: 16 araç hasar gördü
İstanbul Sancaktepe'de bir galeriye ait otoparkta yangın çıktı. Yangında 16 araç hasar gördü, araçlardaki hasar ise dron ile görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 16 araç zarar gördü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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