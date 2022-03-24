Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu.
Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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