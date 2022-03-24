Hezarfen'in gözünden, İstanbul semalarını izlemenin benzersiz deneyimi bu kez Türk Hava Yolları ile yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonuna sanal uçuş simülatörü kuruldu. Yolcular, “Hezarfen” uçuş simülatörü ile heyecan dolu bir sanal tur yapma imkanına kavuştu.

Hezarfen Ahmed Çelebi’nin uçuş rotası olan Galata Kulesi’nden başlayan sanal turla, yolcular Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi gibi daha bir çok tarihi yeri 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde VR gözlüklerle 360 derece açıyla izlerken, rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilecekler.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile tarihi yarımada gezilebilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Buradan da beklediğimiz bunu gören insanlar İstanbul'a bir şekilde aşık olurlar tekrar İstanbul'a gelmeyi arzu ederler. Dolayısıyla ülkemizin tanıtımına İstanbul gibi bir değerin tanıtımına önem veriyoruz. Bu projede bu amaçla gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

İstanbul semalarında ilk sanal uçuşu yapan ise Güney Afrikalı Robert Koning oldu. "Fantastik, çok değişik bir tecrübeydi benim için. Uçmak gibi. Bir kuş gibi. Dürüst olmak gerekirse daha önce İstanbul'u bu şekilde görmemiştim. Güzeldi, etkileyiciydi." sözleriyle duygularını paylaştı.

Kız Kulesi'nde sona eren bu sanal uçuş deneyimi, İstanbul Havalimanı'nda meraklılarını bekliyor.