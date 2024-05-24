Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2024 10:43

Diyarbakır'da salça kovalarından 14 tabanca çıktı

Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'da salça kovalarından 14 tabanca çıktı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kentte getirileceği bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 fişek bulundu.

Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Çanakkale'de 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Rüzgar enerjisinde kapasite artışı devam ediyor
11:37
Fransa'da futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü
11:41
GPT-4o, yapay zeka ve eğitim ilişkisini gündemde getirdi
11:32
Bursa'da virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
11:26
Diyarbakır'da 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
11:25
Çin'in Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatı ikinci gününde devam ediyor
Çin, Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı askeri tatbikata devam ediyor
Çin, Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı askeri tatbikata devam ediyor
FOTO FOKUS
Virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
Virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ