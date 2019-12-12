Türkiye
Diyarbakır'da PKK operasyonunda 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi12 Aralık 2019 Perşembe 11:37 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 11:55
Diyarabakır'da düzenlenen terör örgütü PKK operasyonunda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. 22 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyabakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. 22 kişi gözaltına alındı.
Sonrasında devam eden çalışmalarda Kayapınar'a bağlı bir köyde 2 ayrı noktada arazide saklanmış mühimmatların bulunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 265 paket halinde 271,5 kilo patlayıcı madde ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Diyarbakır PKK