Diyabakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. 22 kişi gözaltına alındı.

Sonrasında devam eden çalışmalarda Kayapınar'a bağlı bir köyde 2 ayrı noktada arazide saklanmış mühimmatların bulunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 265 paket halinde 271,5 kilo patlayıcı madde ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber