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Payas-Ä°skenderun yolundaki istasyonlardan Ã¼cretsiz geÃ§iÅŸ imkanÄ±12 AralÄ±k 2019 PerÅŸembe 11:30 - Son GÃ¼ncelleme 12 AralÄ±k 2019 PerÅŸembe 11:32
Toprakkale IÌ‡skenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-IÌ‡skenderun uÌˆcret toplama istasyonlarÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kullanan araÃ§lar geÃ§iÅŸ Ã¼creti Ã¶demeyecek.
[FotoÄŸraf: Getty]
Konuya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Buna gÃ¶re, Toprakkale IÌ‡skenderun Otoyolu'nun, Payas-IÌ‡skenderun uÌˆcret toplama istasyonlarÄ± arasÄ±ndaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasÄ±nÄ± kullanan aracÌ§lar, geÃ§iÅŸ Ã¼cretinden muaf tutuldu.
Kaynak: AA