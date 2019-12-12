Konuya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, Toprakkale IÌ‡skenderun Otoyolu'nun, Payas-IÌ‡skenderun uÌˆcret toplama istasyonlarÄ± arasÄ±ndaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasÄ±nÄ± kullanan aracÌ§lar, geÃ§iÅŸ Ã¼cretinden muaf tutuldu.

Kaynak: AA