Diyarbakır'da 2017 yılında düzenlenen terör operasyonunda, Mezopotamya Bilgi Evinin asma tavanında ele geçirilen ajandadaki notlar deşifre edildi.

İnceleme sonucunda, PKK/KCK terör örgütü tarafından kurulan sözde mahalle meclislerine başvuru yapan 22 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır, Mardin, Bursa ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

18 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve üst aramalarında, bir av tüfeği, bir tabanca, örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.