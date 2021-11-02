Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, özellikle ağaçlandırma yapılmayan baraj havzaları ve bozulmuş orman alanlarında erozyona bağlı su ve toprak kaybına neden oluyor.

Kuraklıkla mücadele kapsamında, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünce baraj havzaları başta olmak üzere eğimli arazilerde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Kuraklığa bağlı aşınan boş arazilerde erozyonun engellenmesi, barajların ömrünün uzaması için teraslama çalışmaları yapılıyor.

Yıl sonuna kadar yaklaşık bin hektar alanın 1 milyon fidan ile buluşturulması, 8 bin hektar alanda da rehabilitasyon çalışması yapılması hedeflenen kentte orman varlığı artırılacak.

"Hem erozyonu önlüyoruz hem gelir getirici katkı sağlıyoruz"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, kentte 325 bin hektar alanda ormancılık faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Eratilla, ormanlık alanların yarısından çoğunun yüzde 12'lik eğimli arazi sınıfında bulunduğunu, buna bağlı olarak da erozyona maruz kalma oranının yüksek olduğunu anlattı.

Eratilla, "Yaptığımız bu ağaçlandırma çalışmalarıyla toprağı yerinde tutmaktayız ve yağan her damla suyu toprağın içerisine alarak muhafazasını sağlamaktayız. Artık klasik ormancılık yapmıyoruz. Halka gelir getirici türlere önem vererek orman köylüsüne gelir sağlayacak fidan türlerini tercih ediyoruz. Böylelikle hem erozyonu önlüyoruz hem de gelir getirici katkı sağlıyoruz" dedi.

"Küresel kuraklıkla mücadelenin en kolay yolu ağaçlandırma"

Küresel ısınmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve ülkede en çok etkilenen bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geldiğini anlatan Eratilla, suyun değerinin daha da arttığını söyledi.

Eratilla, bireysel ağaçlandırma faaliyetlerinin de çok önemli olduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"Özellikle baraj çevrelerinde yaptığımız çalışmalarla hem barajların ömrünü uzatmak hem de su tutma kapasitesini artırmak için yaptığımız teraslar ve ağaçlandırmayla suyun her damlasının toprağa geçmesini sağlıyoruz. Küresel kuraklıkla mücadelenin en kolay ve en ucuz yolu ağaçlandırmadır. Ağaçlandırmayla hem erozyonu önleriz hem kuraklığın yıkıcı etkilerini azaltırız hem de gelecek nesillere sağlıklı bir ortam bırakırız."

Eratilla, herkesi 11 Kasım'da ülke genelinde düzenlenecek fidan dikme seferberliğine davet etti.