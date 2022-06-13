Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde kozmetik ürünlerini üreten bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın kimyasal malzeme bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale sürüyor.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. Etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.
Etiketler: Diyarbakır Son Dakika
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