İçişleri Bakanlığının yaptığı görevlendirmenin ardından vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmetinin sağlanması için başlatılan çalışmaları aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmeti veren araç sayısını 166'dan 300'e çıkardı.

Oluşturulan yeni güzergahlarla da belediye 433 kırsal mahallenin toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rifat Ural, yaptığı açıklamada, göreve başladıklarında vatandaşa güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için araç filosunu geliştirdiklerini söyledi.

Daha iyi hizmet için klimalı duraklar yaptıklarını ifade eden Ural, kent merkezindeki 90 araçta da internet hizmeti verdiklerini aktardı.

Nakit parayı kaldırdıklarını ve oluşturdukları "Diyarkart" sistemiyle 1 milyon kartı vatandaşlara ücretsiz verdiklerini dile getiren Ural, kentin gelişen yeni yerlerine açtıkları yeni güzergahlarla da şehirde ulaşımı iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Ural, göreve geldiklerinde toplu taşıma hizmetinin kent merkezindeki bazı mahallelere bile yapılmadığını tespit ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Eski dönemde sadece 90 araçla şehir içinde çalışılırken biz şu anda 145 araçla çalışmaktayız. Diğer araçlarımız da kırsal mahallelere sefer düzenlemekte. Örneğin kent merkezindeki İplik mahallemizde bile göreve geldiğimiz dönemde toplu taşıma hizmeti verilmiyordu. İlk kez oraya araç tahsisi gerçekleştirdik. Diyarbakır'da daha önce şehir merkezindeki bazı mahallelere dahi toplu taşıma hizmeti verilmezken, kırsal mahallelere araç tahsisi yaptık."

"En ucuz ulaşım toplu taşıma hizmeti Diyarbakır'da"

Kırsal mahallelerdeki vatandaşların daha önce kente gelebilmek için minibüsleri kullandıklarını dile getiren Ural, bu özel hizmetin de vatandaşın ulaşım giderini artırdığına işaret etti.

"Şu anda büyükşehirler arasında Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma hizmetini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sunmaktadır" diyen Ural, bir araçla vatandaşın şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahat edebildiğini aktardı.

Ural, merkezde öğrencilere 1, yetişkinlere 1,5 liraya ulaşım hizmeti verdiklerini anlatarak, kırsalda, 40 kilometrelik mesafeye dahi vatandaşın 3 lira ile ulaşım sağladığını belirtti.

Toplu taşıma hizmeti verirken kamu yararı ve vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini ifade eden Ural, "Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında kırsal mahallelerden şehir merkezine toplu taşıma hizmeti veren tek belediyeyiz. Böyle bir hizmetin sürekliliğini sağlamayı başardık" diye konuştu.

"Şimdiye kadar köye ulaşım yoktu"

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Aktaş, 450 haneli mahallenin 3 bin nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Mahallelerine birçok hizmetin yapıldığına işaret eden Aktaş, "Şimdiye kadar köye ulaşım yoktu. Köyümüze parke taşı döşendi, yolumuz asfaltlandı, otobüs tahsis edildi. Köyümüze büyük hizmet yapıldı, bu ortada. Allah razı olsun, devletimize milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya da kendilerine sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

"Allah'a çok şükür toplu taşıma geldi"

Vatandaşlardan Abdulkadir Ok, Kürtçe yaptığı konuşmasında daha önce şehir merkezine gidebilmek için minibüs kullandıklarını, bunun için gidiş ve dönüş toplamda 15 lira ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Minibüsün de sabah erken şehre gittiğini öğlene doğru da geri döndüğünü, bu nedenle çoğu zaman işlerini yarım bırakıp köye dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Ok, "Maddi durumu düşük bir insan için 15 lira çok fazlaydı. Bu hizmeti verdiği için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve iyi bir hizmet. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Ok, artık mahallelerine günde üç kez toplu taşıma hizmeti verildiğini belirterek, "Öyle bir hal aldı ki sanki şehrin bir mahallesinden başka bir mahallesine gidiliyor gibi. Eşim ve ben 65 yaş üstü olmamız nedeniyle minibüse ödeme yaparken belediye araçlarına ücret ödemiyoruz" dedi.

Mehmet Halil Türk, kendilerine bu hizmeti sunan herkese teşekkür etti.

Daha önce mahalle olarak yol ve toplu taşıma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Türk, "Çok perişanlık çektik. İnşallah bu sorun çözülmüş oldu" diye konuştu.

Dökmetaş Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Aktaş, köyde yaşlıların ve engellilerin de bulunduğunu, bu nedenle özlemle bekledikleri toplu taşıma hizmetine kavuştuklarını dile getirdi.

Aktaş, "Allah'a çok şükür toplu taşıma geldi. Çok memnunuz, çok neşeliyiz. Cumhurbaşkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA