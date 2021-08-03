Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da hortum maddi zarara yol açtı
Aşırı sıcakların etkili olduğu Diyarbakır'da görülen hortum, maddi zarara yol açtı.
Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde hortum görüldü.
Giderek büyüyen hortum, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alana ulaştı. Sebze kasaları ve domates kurutma brandalarını havaya uçuran hortum, büyük maddi zarara yol açtı.
Hortum nedeniyle mevsimlik işçiler de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Kamera: Ayhan Yaşar
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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