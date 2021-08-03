Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde Gülbayır mevkiindeki Yay Gölü, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuraklıktan etkilendi.

Barındırdığı 301 kuş türüyle Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti olan Sultan Sazlığı'nın yakınındaki Yay Gölü, susuz kaldı. Yağış olmaması nedeniyle 20 kilometre alana sahip göl, tamamen kurudu.

[Fotoğraf: DHA]

"Flamingoların yüzde 70'i suların olduğu bölgeye göç etti"

Yeşilhisar Sultan Sazlığı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atasoy, "Şu an geçen yıllara oranla küresel ısınma ve yağmurların olmaması nedeniyle doğal bir kuraklık var. Bundan dolayı da Yay Gölü, yüzde 100 etkilendi ve kurudu. Yay Gölü çevresinde su olmaması nedeniyle flamingoların yüzde 70'i suların olduğu bölgeye göç etti. Geçen yıllara oranla su noksanlığı var. Son 5 yıl içinde göl ilk kez kurudu. Kurumasının temel nedeni de yağışların bölgede olmaması” diye konuştu.