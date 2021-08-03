Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik başlattığı soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı soruşturma yürütüldü.
33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si örgüt yöneticisi 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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