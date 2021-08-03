Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 07:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul merkezli 4 ilde emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri FETÖ yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.
15 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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