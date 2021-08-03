Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.22 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 02:00:07 TSİ
Enlem : 36.3333 N
Boylam : 27.1273 E
Derinlik : 24.21 km
Detay : https://t.co/w0rEiQaHKB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 24,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4,3 büyüklüğündeki deprem saat 02.07 sıralarında oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 45.62 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 02:56:18 TSİ
Enlem : 36.3466 N
Boylam : 27.0735 E
Derinlik : 3.19 km
Detay : https://t.co/ma5tCZpqKF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde depremler art arda yaşanıyor. AFAD'ın verilerine göre saat 02.56 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 3,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.