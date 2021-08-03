Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.

Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 24,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem saat 02.07 sıralarında oldu.

Ege Denizi'nde depremler art arda yaşanıyor. AFAD'ın verilerine göre saat 02.56 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 3,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.