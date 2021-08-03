Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da dün girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu. İncelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'nin cansız bedeni, yakınları tarafından Ali Hocalı Mahallesi Yüreğir Hidroelektrik Santrali civarında bulundu.
Abeci'nin cansız bedenini sudan çıkartan yakınları, durumu polise bildirdi.
Çocuğun babası Salih Abeci, oğlunun cansız bedeni önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.
İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay
Dün, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'yi bulmak için çalışma başlatılmıştı.
Etiketler: Boğulma
Son Haberler
- 10:01
- 09:57
- 09:47
- 09:50
- 09:49
Sıradaki Haber
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz