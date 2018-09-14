Diyarbakır'da hava destekli narkotik uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'da 1-13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenledi.Operasyonlarda 163,9 gram toz esrar, 1615,24 gram kubar ile 0,60 gram plaka esrar, 406 uyuşturucu hap, 78,95 gram eroin, 7,31 metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 765 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

268 polis ile hava destekli uygulama

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde bu akşam merkez Sur ilçesinde hava destekli narkotik uygulaması yapıldı.

Uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüphelilerin suç delilleriyle birlikte yakalanması, uyuşturucu mücadelede etkinliğin artırılması ve aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya 268 polis katıldı.

Parklar, sokaklar, umuma açık yerler ve metruk binalar ile şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

481 kişinin genel bilgi taraması yapıldı

Umuma açık 60 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 481 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 89 araç incelendi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Ekiplere polis helikopteri havadan destek verdi.

Kaynak: AA