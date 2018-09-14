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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sakarya'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

Kaynak: AA

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