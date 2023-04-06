Diyarbakır’da firari 4 hükümlü tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı

“Hırsızlık” suçundan hakkında 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., 16 yıl 53 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. ve “Zimmet” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A., isimli şüpheliler yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.