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Türkiye
İHA 29.09.2023 20:43

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu günde 1,5 ton et satıyor

Diyarbakır'da birçok tüketici Et ve Süt Kurumu'nu tercih ediyor. Vatandaşların oluşturduğu et kuyruğunda günde 1,5 ton et ürünü satılıyor.

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu günde 1,5 ton et satıyor
[Fotograf: İHA]

Diyarbakır'da vatandaşlar uygun fiyatlı et almak için sabah saat 07.00'de merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Günde yaklaşık 1000 kişinin uğradığı kurumda 1,5 ton et satılıyor. Kimisi ürünlerini alıp giderken kimisi ise yetişemeyince eli boş dönüyor.

Et fiyatlarının dışarıdaki kasaplara nazaran Et ve Süt Kurumu'nda çok uygun olduğunu dile getiren Mehdi Özkoç, 800 TL'ye 5 kilo et aldığını belirtti. Özkoç, “Etin fiyatı burada ucuz olduğu için geldik. Ailemiz yemeklerde et kullansın. Yaklaşık 5 kilo et aldım. Fiyatı da dışarıdaki fiyata göre uygun. 800 TL'ye 5 kilo eti aldım. Bugün ilk defa geldim buraya” dedi.

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Diyarbakır Et ve Süt Kurumu
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