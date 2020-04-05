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Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 12:40
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