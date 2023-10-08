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Türkiye
İHA 08.10.2023 15:06

Diyarbakır’da 92 narkotik operasyonu: 103 tutuklu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ayında kent genelinde yapılan 92 operasyonda gözaltına alınan 537 şüpheliden 103’ü tutuklandı.

Diyarbakır’da 92 narkotik operasyonu: 103 tutuklu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında kent genelinde düzenlenen 92 operasyonda 537 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak suçları ve diğer çalışmalar çerçevesinde haklarında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak“ suçundan işlem yapılan 378 şüpheli serbest bırakıldı.

Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve 2313 SKM suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 159 şüpheliden 31'i serbest bırakılırken, 25 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yakalanan 103 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 336 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. 

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